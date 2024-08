A Terracina è apparsa Madonna: stupore e un bagno di folla

Stupore e un bagno di folla. Dopo Portofino, Capri e Pompei, la vacanza in Italia di Madonna ha fatto tappa in provincia di Latina: la popstar e attrice è apparsa a Terracina, dove ha cenato e fatto un tour in alcuni dei luoghi più caratteristici della città.

La venuta della star americana all’ombra del Tempi di Giove Anxur è della tarda serata di lunedì. È sbarcata dallo yacht degli amici stilisti Dolce e Gabbana, ormeggiato al largo di Pisco Montano, insieme a un gruppo di amici e al giovane fidanzato Akeem Morris. Hanno cenato presso il ristorante “Al Giardino” dello chef Luigi Maria Pernarella, nel centro storico, poi Madonna ha chiesto di poter visitare il complesso archeologico rappresentato dal Capitolium e dal teatro romano, gestito dalla Fondazione Città di Terracina.

“La Fondazione Città di Terracina – si legge in una nota – è lieta di aver contribuito in questo modo alla promozione del patrimonio culturale e delle bellezze locali. Iniziative ed attività che favoriscano la crescita civile, sociale ed economica della città e del suo territorio con l’obbiettivo di valorizzare la vocazione turistica e le attività collegate a livello internazionale”.

A scortare da vicino Madonna e gli altri ospiti – che da subito, come immaginabile, hanno attirato l’attenzione di residenti e turisti – un nutrito servizio d’ordine predisposto dalla Questura pontina.