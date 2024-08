Ancora fiamme nel fine settimana scorso

Sabato sera l’ennesima emergenza dovuta agli incendi boschivi sui colli attorno alla città di Fondi.

Le lingue di fuoco hanno fatto paura, espandendosi in più punti: sia in località Cucuruzzo, dove un vasto incendio ha minacciato seriamente le abitazioni, sia in località Sant’Agata sul Monte Latiglia, dove hanno bruciato sterpaglie e vegetazione.





In azione, in entrambi i casi, sono intervenute prima le squadre dei Falchi Pronto Intervento del presidente Mario Marino, coadiuvate successivamente anche dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Fondi.