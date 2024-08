Alla guida sotto l’effetto dell’alcool, patente ritirata

La notte tra il 17 e 18 agosto a Terracina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. -Aliquota Radiomobile, hanno denunciato a piede libero un cittadino classe 2002 residente a Carpineto Romano in provincia di Roma per il reato di guida in stato di ebrezza alcoolica.

Il predetto, nel corso di un controllo, è stato colto alla guida della propria autovettura, sotto l’effetto di sostanze alcooliche, come accertato con etilometro.





L’autovettura, è stata affidata a persona idonea e la patente di guida è stata ritirata.