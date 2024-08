100 anni e il cuore da poliziotto, la storia di nonno Saverio

Un traguardo da festeggiare alla grande per nonno Saverio, ex poliziotto in pensione che oggi, 19 agosto, ha spento 100 candeline.

Originario della Calabria, Saverio Bazzarelli ha prestato servizio per lunghi anni alla Questura di Latina occupandosi per molto tempo di polizia giudiziaria prima di giungere alla meritata pensione.





In questo giorno così importante, non potevano mancare gli auguri della grande famiglia della Polizia Stato.

Per celebrare i suoi 100 anni, Saverio ha indossato di nuovo il vecchio berretto della Polizia, conservato gelosamente per tutti questi anni ed abbracciato dall’affetto dei familiari e dei Poliziotti della Questura, ha ricevuto dal Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Latina un piccolo dono, un Crest dell’Associazione dei Pensionati della Polizia di Stato che lo rende ufficialmente socio onorario.