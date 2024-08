Temperature in diminuzione, ma il caldo resiste

Come da previsioni, e anche da allerta meteo in vigore fino a metà giornata di lunedì, l’ultimo giorno del weekend post Ferragosto, ha regalato il tanto atteso calo delle temperature.

Non durerà molto, però, almeno stando ai principali modelli di previsioni meteorologici. Quasi tutti sono d’accordo nel sottolineare come nel sud pontino, e non solo, il caldo tornerà a ruggire già da metà settimana.





Prima saliranno le massime, ma saranno soprattutto le minime nelle ore serali a ricordarci che l’estate non è ancora finita.