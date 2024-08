Tenta il suicidio sui binari, giovane salvato dai carabinieri

Alle prime ore dell’alba di martedì, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile sono intervenuti presso lo scalo ferroviario di Priverno-Fossanova su richiesta della centrale operativa e su segnalazione dei familiari di un cittadino indiano di 22 anni, domiciliato a Roccasecca dei Volsci. Dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, ha tentato il suicidio ponendosi sui binari della tratta Napoli-Roma.

I militari giunti sul posto, dopo essersi accertati che non vi fossero treni in transito in quel momento, al termine di breve inseguimento sui binari sono riusciti a raggiungere e a immobilizzare il ragazzo. Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il 22enne presso l’ospedale di Latina.