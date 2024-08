Ombrelloni e sdraio abusivi sugli arenili, sanzioni e sequestri a Terracina

Controlli intensificati sugli arenili di Terracina, da parte della polizia locale. In questi ultimi giorni gli agenti della Municipale sono infatti intervenuti con verifiche mirate sulle spiagge di ponente per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva del demanio marittimo mediante la pre-installazione illegittima di ombrelloni e sedie sdraio sulle spiagge libere.

I controlli hanno riguardato sia gli arenili liberi e quelli convenzionati con il Comune. Gli agenti guidati dal comandante Mauro Renzi hanno elevato diversi verbali per un ammontare di migliaia di euro in violazione delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione. Le sanzioni sono state elevate nei confronti di titolari di convenzione con l’ente, come anche nei confronti di privati cittadini. Numerosi gli ombrelloni, le sdraio e i lettini posizionati abusivamente che sono stati sequestrati. “I controlli e le verifiche da parte della polizia locale si ripeteranno e proseguiranno in questi giorni anche su altri arenili”, anticipa il Comune.