Giovane picchia passanti e carabinieri, feriti un anziano e alcuni militari: arrestato

Nella giornata di lunedì, a Scauri di Minturno, i carabinieri del Norm – Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne. Si tratta di un ragazzo originario del Gambia e richiedente protezione internazionale, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando il giovane, in evidente stato di escandescenza, ha aggredito alcuni passanti in una traversa del lungomare di Scauri.

In particolare un anziano, colpito deliberatamente alla testa, ha riportato lesioni che hanno richiesto le necessarie cure sanitarie presso il pronto soccorso di Formia.





I residenti e i turisti presenti, allarmati dal comportamento aggressivo e pericoloso dell’uomo, hanno prontamente contattato il numero unico di emergenza 112.

Grazie alla segnalazione, una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Scauri è quindi intervenuta immediatamente, evitando il peggio. Tuttavia, alla vista dei militari, il giovane ha reagito scagliandosi anche contro di loro, ferendo lievemente alcuni carabinieri.

In seguito all’intervento il 20enne è stato arrestato e, secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria di Cassino, è stato ristretto presso le camere di sicurezza del Comando dell’Arma, in attesa del rito direttissimo.

I carabinieri invitano la cittadinanza “a continuare a segnalare eventuali comportamenti sospetti”, sottolineando l’importanza della “collaborazione tra la comunità e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio”.