Caporalato e lavoratori sfruttati, proseguono i controlli: polizia a Fondi e Cisterna

Su tutto il territorio della provincia di Latina continuano i controlli della polizia per il contrasto dello sfruttamento del lavoro nel settore dell’agricoltura.

Martedì gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati di Fondi e di Cisterna di Latina, insieme a personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato mirati controlli in due aziende agricole.





La prima, quella fondana, era situata sulla provinciale per Sperlonga, l’altra in via Nettuno. Nel corso degli accertamenti, sono stati identificati 8 cittadini stranieri che, all’esito dei necessari approfondimenti presso l’Ufficio Immigrazione, sono risultati in regola con la vigente normativa in materia di cittadini extracomunitari. Gli stessi sono risultati inoltre in regola con le norme che disciplinano il lavoro stagionale, a tempo determinato. Nei confronti di un’azienda è stata contestata una violazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Nell’ottica di una strategia di contrasto al fenomeno del caporalato, tali controlli saranno ripetuti anche nei prossimi giorni”, anticipa la Questura di Latina.