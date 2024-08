Rissa fuori un locale, cinque persone denunciate a Terracina

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Terracina sono intervenuti in viale della Vittoria, in pieno centro: al numero unico per le emergenze 112 erano giunte numerose segnalazioni relativamente ad una violenta rissa in atto all’esterno di un locale.

All’arrivo degli equipaggi della polizia le persone coinvolte si erano già dileguate, ma nell’immediatezza è stato possibile acquisire utili elementi investigativi per la loro identificazione.





“Sono state inoltre visionate le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale – spiega la Questura di Latina – che hanno consentito di attribuire con certezza le responsabilità di tutti i corrissanti, alcuni dei quali hanno riportato lesioni personali con prognosi dai 7 ai 15 giorni. Sono inoltre in atto ulteriori approfondimenti al fine di risalire alle cause della violenta colluttazione”.

È stata quindi redatta specifica informativa di reato all’autorità giudiziaria nei confronti dei cinque soggetti responsabili dei fatti in argomento, per i quali è inoltre in corso di valutazione l’adozione di misure di prevenzione da parte della Questura.