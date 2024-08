Piromani in azione, a Fondi le fiamme minacciano case ed elisuperficie regionale

Non solo il maxi-incendio di Terracina, nel bosco di San Silviano, che ha portato all’evacuazione di circa cinquanta residenti. Nella nottata tra domenica e lunedì un altro rogo di grandi dimensioni è divampato sulle colline di Fondi, devastando le frazioni Querce e Greci e creando non pochi rischi: sono state minacciate seriamente molte abitazioni, nonché l’elisuperficie di Villa Placitelli, base operativa degli elicotteri regionali della protezione civile. A decine, gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo.

L’enorme incendio, anche questa volta di chiara origine dolosa, con le fiamme partite da più punti, è iniziato intorno alle 20.50 di domenica, partendo dalla zona di via Vetrine e, quindi, in via Gegni e via dei Greci.

Sul posto sono prontamente intervenute numerose squadre operative di volontari dei Falchi di pronto intervento, oltre a carabinieri e personale della polizia. Pur trattatosi di un incendio in piena notte, con tutte le difficoltà e le restrizioni previste, l’intervento delle squadre a terra si è rivelato fondamentale per contenere il fronte del fuoco fino alle prime luci dell’alba. A seguire, le operazioni di spegnimento sono state supportate dall’alto da un elicottero regionale, coordinato dagli specialisti del vigili del fuoco.