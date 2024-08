Furto sventato in un’officina di Aprilia, arrestato un 56enne

La scorsa notte, ad Aprilia, su richiesta pervenuta tramite centrale operativa, i carabinieri della sezione Radiomobile si sono portati presso un’officina meccanica per un furto in atto.

Giunti sul posto unitamente a personale dell’istituto di vigilanza Securitas Metronotte, i militari sono entrati nell’attività, sorprendendo nella flagranza del reato due soggetti che alla vista dei militari tentavano la fuga. Uno dei due è stato bloccato dagli uomini dell’Arma.





Si tratta di un 56enne del posto, posto in arresto e portato presso gli uffici del Reparto territoriale di Aprilia, per le formalità di rito, per poi essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’autorità giudiziaria.