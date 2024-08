Rapinano il rider di una cassa di birra, poi si scagliano contro i carabinieri

Domenica pomeriggio, a Latina, i carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza un 42enne residente nel capoluogo e un 32enne cittadino ucraino domiciliato in città. Sono accusati dei reati di rapina, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari dell’Arma sono intervenuti unitamente a personale della Questura su richiesta di un 38enne indiano residente a Fondi: si trattava di un rider che, mentre stava effettuando una consegna, era stato avvicinato da tre persone intenzionate ad alleggerirlo di una cassa di birra.





L’indiano si è opposto e i tre sconosciuti lo hanno aggredito procurandogli lesioni, per poi e lanciare lanciargli contro delle bottiglie di vetro che hanno danneggiato il parabrezza del suo veicolo. Successivamente uno dei tre aggressori, il 42enne, dopo essersi munito di un bastone di legno e di una spranga di ferro, ha minacciato di morte il malcapitato. Durante l’intervento dei carabinieri, il 32enne ucraino dapprima ha ostacolato l’operato degli uomini dell’Arma, di seguito li ha aggredirli, ferendoli.

Il 42enne e il 32enne sono stati dunque tratti in arresto e condotti presso il Comando provinciale dei carabinieri di Latina per le operazioni di rito. Durante la compilazione degli atti, il 42enne non solo ha tentato di ostacolare l’operato dei militari, ma ha anche tentato di procurarsi atti di autolesionismo tali da spingere i carabinieri all’utilizzo dello spray antiaggressione in dotazione.

Concluse le formalità di rito, il 42enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, mentre il 32enne presso il proprio domicilio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.