Cade dalla moto e viene travolta da un furgone, poi fuggito: muore una 19enne

Ancora un dramma della strada, in provincia di Latina. Lunedì mattina, poco prima dell’alba, una 19enne rumena residente ad Aprilia è morta lungo la strada provinciale Nettunense, in località Campoleone.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza viaggiava a bordo di una motocicletta guidata da un 22enne, come lei residente ad Aprilia. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, la 19enne ha perso l’equilibrio rovinando sull’asfalto lungo l’opposta corsia di marcia. Nella cadere, è stata colpita fatalmente da un furgone in transito su quella corsia, decedendo sul colpo. Dopo averla travolta il mezzo si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce: è caccia all’uomo.





Oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sul luogo del sinistro hanno operato i carabinieri del presidio locale, e nello specifico del Norm.