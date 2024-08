Basket, successo per lo Skill Camp gratuito negli oratori di Scauri e Marina di Minturno

Siamo arrivati al giro di boa dei primi quattro mesi di intensa attività della Scuola Basket Scauri che traccia il primo super positivo bilancio: “Abbiamo iniziato con l’entusiasmo e la voglia di restituire a tutti la pallacanestro, ovunque, da noi porte sempre aperte. Non abbiamo ereditato società o acquistato titoli, ma siamo partiti da zero puntando su noi stessi e sulla nostra professionalità. Siamo iscritti alla FIP e faremo campionati giovanili FIP: oggi possiamo ammettere di essere una vivace realtà e siamo pronti a scommettere sui nostri atleti”, afferma il team del delfino con la direzione tecnica di coach Enrico Fabbri.

Sono ben 150 i giovanissimi e i giovani coinvolti nello Skill Camp estivo gratuito di basket e minibasket. Gli allenamenti si sono tenuti sui campi da gioco degli oratori delle parrocchie di Scauri (Sant’Albina Vergine e Martire; Maria e SS.ma Immacolata) e San Biagio a Marina di Minturno: un successo oltre le aspettative per i corsi che si sono svolti da giugno fino agli inizi di agosto. “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro con bambini e ragazzi, e con bambine e ragazze con il progetto a loro dedicato del Basket Rosa, siamo veramente orgogliosi. Molti e molte di loro non avevano mai visto un pallone da basket e il risultato è stato quello di aver apprezzato la loro progressiva crescita come giocatori e giocatrici, insieme a tanto divertimento, grazie soprattutto alla competenza dei nostri preparatissimi coach” sottolinea il team rilanciando le prossime iscrizioni, a partire dal 1° settembre, ai corsi invernali.





Va dunque in archivio, con questi eccezionali numeri ed esiti, l’iniziativa boom dello Skill Camp che è culminata con la “Messa dello Sportivo”, celebrata il 31 luglio scorso all’oratorio di Sant’Albina v. m., con la partecipazione dei parroci delle tre parrocchie che hanno ospitato i corsi estivi di pallacanestro: don Antonio, don Alessandro, don Cristoforo e presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari.

Grandissima adesione anche allo Skill Master di alta specializzazione sui fondamentali NBA con l’head coach Ratko Dabovic, che si è svolto a giugno alla palestra della Scuola Media “Angelo De Santis” a Marina di Minturno. Cinque giorni di masterclass pensata per formare atleti under 13 – 18, aperta anche ai senior, promossa con il patrocinio del Comune di Minturno e in collaborazione con la Next Step Basket Rapallo, tra le migliori accademie in Italia. Un camp unico nel suo genere, oltre che assoluta novità per il Golfo di Gaeta, destinato a cestisti con esperienza di gioco e alle società di pallacanestro del territorio che hanno risposto positivamente invitando i propri atleti a partecipare.

Lo staff tecnico della Scuola Basket Scauri, con la direzione di coach Enrico Fabbri, è formato da Claudio Di Ciaccio, Giuseppe Pantalei, Francesco Parrotta, Antonella Romano, Nicolino Pisanelli, Pietro Nocella, Marco Di Micco e il preparatore atletico Claudio Lopiano. A completare il team ci sono il dirigente Roberto Di Cola e la presidente Stefania Pimpinella: “Vogliamo portare un modello sociale, sportivo nuovo e stimolante per condividere valori, principi e trasmettere la vera passione per la pallacanestro, quella che mette al centro i giovani e lo sviluppo dei talenti”.

Un impegno che viene portato avanti nei confronti del territorio fin dalle primissime iniziative, come il progetto “Basket in Cartella” dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Parallelamente allo Skill Camp si sono svolti, e si stanno tutt’oggi svolgendo, gratuitamente, allenamenti individuali personalizzati di potenziamento tecnico per atleti che ne fanno richiesta, sotto la guida dei coach della Scuola.

Proprio per i nuovi assi della pallacanestro, la Scuola Basket Scauri ha restituito alla comunità il campo da gioco, completamente rinnovato, della parrocchia Maria e SS.ma Immacolata a Scauri: un vero e proprio intervento di restyling, a cui l’associazione ha fatto fronte con proprie risorse, umane ed economiche, confermando l’impegno del sodalizio sportivo per il sociale, per il Bene Comune, per il territorio in cui opera. Per la fruizione del campo all’oratorio di Sant’Albina v. m., la Scuola ha realizzato, donato e installato i nuovi canestri; oltre ad aver ripulito il manto e restituito vitalità a quello di San Biagio a Marina di Minturno.

Affinché si alimenti la socialità, i sani principi di lealtà alla squadra e di rispetto delle regole di cui il basket si fa portavoce, la Scuola Basket Scauri accoglie giocatori e giocatrici di tutte le età, con e senza disabilità, anche attraverso il “basket integrato” (baskin), per fornire un’opportunità unica di crescita sportiva, personale e favorire la cultura dell’inclusione attraverso sessioni di coaching strutturate e sviluppate da allenatori affermati, con metodologie e tecniche di allenamento d’élite.