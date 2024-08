Incendio a Lenola, denunciato un presunto piromane

A seguito dei numerosi eventi incendiari che si stanno verificano in tutta la provincia di Latina, le pattuglie della specialità forestale dell’Arma dei carabinieri sono state e sono tuttora impegnate in interventi continui e in attività di approfondimento investigativo per individuare elementi utili ai fini d’indagine.

Negli scorsi giorni un uomo di 66 anni, G.L., residente a Lenola, è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di incendio boschivo doloso.





L’attività investigativa è stata effettuata dai militari del nucleo forestale di Terracina che hanno operato in sinergia con i colleghi del nucleo di Latina, a seguito degli incendi boschivi avvenuti tra il 28 e il 29 luglio a Lenola, in località Ambrifi.

“L’attività si è sviluppata grazio all’uso di apparecchiature tecniche di videosorveglianza che hanno permesso di accertare l’immagine di un soggetto che lanciava un ordigno incendiario nel punto ove, di lì a poco, si è sviluppato l’evento incendiario”, spiega il Comando provinciale dei carabinieri.

“L’incendio che ne è seguito ha interessato circa 5 ettari di pineta di pino marittimo. Successivamente, il soggetto sospetto veniva monitorato e, a seguito di perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di scatole di fiammiferi e resti di zampirone”. Il 66enne è stato pertanto denunciato a piede libero per incendio boschivo doloso.

“Resta alta l’attenzione del comparto forestale verso un fenomeno che, al di là delle responsabilità umane, sta creando in questa stagione estiva, grandi criticità anche per il perdurare di condizioni meteoclimatiche estremamente difficili a causa delle altissime temperature giornaliere”.