Fuori un negozio con una pistola a salve senza tappo: denuncia e Daspo Willy

Nel corso della serata di mercoledì, i carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere un 31enne di origini romane e domiciliato nella città del Golfo.

Durante predisposto servizio di pattugliamento e controllo del territorio, il personale dell’Arma lo ha notato mentre si aggirava con fare sospetto all’esterno di un noto esercizio pubblico di Gaeta, motivo per il quale si procedeva alla sua identificazione e a contestuale perquisizione personale.





L’esito dell’accertamento ha consentito di rinvenire occultata nei pantaloni una pistola a salve (scacciacani) priva di tappo rosso, con caricatore inserito e presente del relativo munizionamento.

L’uomo è stato pertanto accompagnato presso gli uffici dell’Arma. Al termine delle formalità di rito veniva disposta a suo carico – di concerto ed in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria – la denuncia a piede libero con contestuale richiesta del provvedimento di Daspo Urbano (meglio noto come “Daspo Willy”), che prevede il divieto di accedere nei locali pubblici o aperti al pubblico, indirizzato all’autorità amministrativa competente per territorio.