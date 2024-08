Stranieri irregolari, denunciati ed espulsi

I poliziotti della squadra volante, nella giornata di ieri hanno denunciato per ricettazione due cittadini stranieri irregolari, trovati in possesso di un motoveicolo risultato rubato.

Gli agenti, duranti i mirati servizi controllo dinamico del territorio, hanno intercettato i due uomini che si aggiravano con fare sospetto nella zona pedonale, a bordo un motoveicolo di grossa cilindrata.





I due soggetti, alla vista della pattuglia, hanno imboccato una strada contromano e tale atteggiamento ha indotto gli operanti a seguirli per controlli approfonditi.

Intercettati dalla pattuglia i due stranieri si sono mostrati subito insofferenti alle attività dei poliziotti, dagli accertamenti è emerso che il motoveicolo utilizzato dai due risultava oggetto di denuncia di furto presentata lo scorso 21 luglio presso il Commissariato di P.S. di Formia.

Gli stranieri condotti presso gli uffici per l’identificazione sono risultati privi di documenti per il regolare soggiorno e pertanto, terminati gli atti di rito, sono stati denunciati all’A.G. per ricettazione e, considerata l’irregolare presenza sul territorio, è stato emesso nei loro confronti il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.