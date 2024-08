Rissa aggravata, fioccano denunce

In data 8 agosto a Sabaudia, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero per i reati di rissa aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato, 6 indiani rispettivamente classe 95 residente a Sezze, classe 87 residente a Sabaudia, classe 89 residente a Terracina e classe 89 residente a Sabaudia, classe 98 residente a Pontinia e classe 85 residente a San Felice Circeo.

I predetti nella serata del 5 agosto, aggredivano all’interno del cortile antistante un negozio di generi alimentari di proprietà di un cittadino indiano classe 81 residente a Sabaudia, due concittadini che si trovavano nei pressi della citata attività intenti a consumare degli alcolici, con mazze da baseball.





Per metterli in fuga, le persone offese lanciavano a loro volta delle bottiglie nella direzione dei sei indiani, mettendoli in fuga.

Inoltre risultano responsabili del danneggiamento aggravato di un’autovettura regolarmente parcheggiata affianco al negozio sopra menzionato e intestata a un cittadino classe 72 residente a Terracina.