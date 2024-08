Operazione Jars, Maserati e Camper dissequestrati

Il Tribunale del Riesame di Roma si è pronunciato a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza camerale richiesta dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, difensore del fondano Andrea Pannone.

Nei mesi scorsi, infatti, l’avvocato Cupo aveva impugnato insieme alla collega Marialibera De Santis, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della DDA capitolina.





A sostengo dell’impugnazione una serie di argomentazioni che dimostravano come in realtà la Maserati e il Camper inizialmente oggetto di sequestro non solo non erano riconducibili al presunto capo del sodalizio ma soprattutto i relativi acquisti non erano in alcun modo collegati o collegabili ai contestati reati presuntivamente commessi dalla contestata associazione a delinquere finalizzata al narco traffico, associazione che in realtà secondo l’avvocato Cardillo Cupo nel caso di specie è totalmente priva dei requisiti strutturali richiesti dal Legislatore per essere ritenuta tale.