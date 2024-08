Gianni Donati porta in scena il recital su Califano

Tutto il Resto è …Noia è il nuovo Recital – Spettacolo che Gianni Donati porterà in scena in esclusiva a Formia, lunedì 12 Agosto presso l’Arena Archeologica Caposele ed è un Omaggio al Poeta della Canzone Italiana Franco Califano.

Sarà una serata di musica, canzoni, racconti, monologhi e aneddoti Interpretati da GIANNI DONATI che ha conosciuto il Maestro condividendo lo stesso arrangiatore, il M^ Adelmo Musso.





Un intenso e vivido ritratto del cantautore e del Poeta!

Durante la serata – spettacolo, Gianni Donati ripercorrerà le tappe e gli episodi più salienti di un personaggio unico: attore di fotoromanzi, paroliere, direttore artistico di importanti case discografiche, manager e talent scout di cantanti di successo !

Tanti i brani proposti in scaletta, da “ Io non piango a La Malinconia, Me ’n’ammoro de te, Tac, Fijo mio, Un estate fà, Bimba mia, L’ultimo amico va via. Ma anche i brani che all’inizio della carriera Califano ha scritto per Bruno Martino come “ E la chiamano estate , Baciami per Domani. Non potranno mancare le canzoni scritte e portate al successo da Ornella Vanoni e Peppino di Capri come “ La Musica è finita, Vivere per vivere, Un grande amore e niente più , la nevicata del ‘56”. E ancora i monologhi famosi come “ Nun me portà a casa, Pasquale l’infermiere, Er gigante de casa, e altri ancora.

Una serata spettacolo che terminerà con il coinvolgimento del pubblico invitato a cantare un collage di brani che hanno fatto la storia della musica italiana come La mia libertà, Buio e luna piena, Minuetto e la famosissima “Tutto il resto è noia” ! Gianni Donati sarà accompagnato dal Maestro Gianni Di Crescenzo e duetterà con la figlia Alba, con Elio e Caterina e l’amico Batterista ai tempi di ” Discoring” Silvio Lucchi e con i ballerini Claudia Del Greco e Andrea Angione.

Una serata di grande musica raccontata e interpretata senza filtri da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e da cui emerge quella voce ruvida che l’ha reso indimenticabile ma anche l’autore che ha scritto le più belle pagine della musica italiana ! Una serata dove Gianni Donati farà scoprire al grande pubblico che Califano, i cui genitori erano di origine campana, ha inciso e interpretato brani classici come Guapparia e Reginella, per fare un omaggio alla sua terra.

Gianni Donati, autore, compositore anche di brani per il Musical “Aladin”, produttore televisivo, regista di spettacoli come “ Musical Parade”, il Musical delle “WINX” un successo strepitoso con oltre 50.000 spettatori, autore del Festival d’Autore x Ragazzi e del Bimbostar e centinaia di apparizioni TV e Radio , tra cui 3 serate su RAUNO con il Festival DISNEY.

In questa serata la parte più originale riguarderà proprio il pubblico, che avrà il piacere di ascoltare tutte le canzoni con gli arrangiamenti originali di Califano!

E come riportato da varie testate giornalistiche e in particolare dalla Pagina della Cultura di International Web Post, “Gianni Donati è un talento di indiscusso spessore professionale perché quando il talento non è strumento per accedere alla ribalta dei riflettori della notorietà ma è creatività nello spirito dell’alterità, siamo di fronte ad un personaggio che ha fatto della sua vita artistica il suo modo di vivere“.

La serata ha avuto il Patrocinio del Comune di Formia , della Fondazione Califano e della Proloco