Attesa a Lenola per la commedia del 12 agosto

Anche quest’anno, il 12 agosto alle ore 20:45, presso il teatro all’aperto in località Colle a Lenola, verrà messo in scena uno spettacolo in dialetto lenolese; si tratta della commedia popolare scritta dal Professor Orlando De Filippis TROPP’ CANI APPRESSU A N’OSSU in continuità con la precedente dello scorso anno, sempre a cura della consolidata Compagnia amatoriale delle Zappe e delle Zeppe.

Sembra un appuntamento cui molti non vogliono rinunciare ormai, per tanto umorismo,

insegnamenti di antica saggezza popolare e per il ricordo di personaggi locali coi loro tipici

soprannomi dialettali. I temi affrontati sono diversi e molto importanti. All’interno di grandi dinamiche nazionali ed internazionali descritte nella presentazione iniziale, si sviluppa la vicenda locale a Lenola. Senza dubbio il tema maggiormente toccato in questa commedia è la CALUNNIA che, nei piccoli paesi, diventa spesso una “pessima” abitudine soprattutto tra le donne, gelose le une delle altre. E così, nel finale, viene narrata la bellissima parabola di San Filippo Neri.





L’intera commedia è recitata e scritta in dialetto lenolese. Lo studio dei dialetti diventa sempre più pregnante da parte di grandi studiosi e ricercatori universitari. Del resto la comunicazione è nata dall’oralità, dall’esigenza impellente di soddisfare bisogni primari in modo immediato e nulla è più suggestivo, utile e significativo della lingua “parlata”; alcune espressioni dialettali perdono enfasi e rilevanza tradotte in lingua italiana; ancor più interessante è scoprire l’origine remota dei termini e la loro radice antica. Il progetto culturale, dunque, ideato dal Prof. De Filippis Orlando, arricchito anche dalla pubblicazione di un dizionario lenolese-italiano, speriamo venga proseguito e sviluppato sempre meglio in futuro.