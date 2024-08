Luce e gas: tutto quello che c’è da sapere per limitare costi e consumi in casa

Alleggerire le bollette di luce e gas: è questo, al giorno d’oggi, l’imperativo per molte famiglie italiane.

Per ottenere un risparmio concreto sulle spese legate a due delle principali utenze domestiche, è fondamentale conoscere il proprio fabbisogno energetico, così da delineare una strategia accurata che spesso richiede di agire su più fronti: dall’eventuale cambio di fornitore fino ad arrivare agli accorgimenti e agli investimenti da effettuare per ridurre i consumi.





Luce e gas: quando il risparmio passa per una nuova offerta

Una bolletta troppo salata può dipendere innanzitutto da un’offerta non del tutto in linea con il reale fabbisogno energetico domestico. In questi casi, cambiare il fornitore permette di accedere a condizioni contrattuali più competitive.

Per scegliere un’offerta più sostenibile per le proprie finanze o per il budget familiare, è consigliabile guardare ai prezzi di luce e gas proposti dai principali fornitori attivi sul mercato libero.

Ne costituisce un esempio Pulsee Luce e Gas, digital energy company che mette a disposizione offerte sia a prezzo fisso che a prezzo indicizzato. Nel primo caso, il valore della componente energia e della componente gas non cambia per un determinato arco di tempo, mentre nel secondo è pari al prezzo del mercato all’ingrosso, dunque viene ridefinito mensilmente, tenendo conto dei rispettivi indici di riferimento, ovvero il PUN (per la luce) e il PSV o PSBIL (per il gas).

Inoltre, per quanto riguarda l’energia elettrica, Pulsee Luce e Gas mette a disposizione anche Luce Limit.e, un’offerta innovativa, pensata proprio per far fronte alle eventuali variazioni dell’indice PUN determinate dalla volatilità del mercato all’ingrosso. Presenta, infatti, una tariffa monoraria a prezzo indicizzato con un tetto al costo della componente energia. Questo significa pagare al prezzo di mercato la componente energia, con la tranquillità che se il mercato scende si pagherà meno e se invece dovesse salire non si pagherà oltre il valore limite fissato.

Naturalmente, è disponibile anche nell’apposita offerta dual fuel Luce Limit.e e Gas Relax, con cui usufruire dei vantaggi del prezzo fisso e del prezzo indicizzato per quanto riguarda la luce, con la comodità di fare riferimento a un unico fornitore anche per il gas.

Luce e gas: i piccoli gesti quotidiani che riducono i consumi

Anche le abitudini adottate tra le mura domestiche hanno un impatto significativo sull’entità della bolletta di luce e gas. Sprechi e inefficienze possono contribuire a far aumentare i consumi domestici, che finiscono per trasformarsi in costi extra, talvolta difficili da sostenere.

Per risparmiare è necessario innanzitutto preferire elettrodomestici di classe A, in genere un po’ più costosi in fase di acquisto, ma più vantaggiosi nel lungo periodo. Allo stesso tempo, è fondamentale ridurre i consumi di luce e gas, nel primo caso limitando l’uso degli elettrodomestici più energivori e programmandoli solo a pieno carico, nel secondo evitando docce troppo lunghe e lo scorrimento di acqua calda ingiustificato.

Per tagliare i costi dell’energia elettrica è necessario inoltre preferire le lampade e lampadine a led, cercando di evitare di mantenere la luce accesa nelle camere senza alcun motivo.

Per ridurre la spesa del gas è bene invece non eccedere con il riscaldamento, fissando la temperatura di ogni ambiente a 19°C e assicurandosi che le camere siano ben isolate termicamente. Allo stesso tempo, è fondamentale che la caldaia sia sottoposta a regolare manutenzione per individuare in modo tempestivi eventuali inefficienze responsabili di sprechi energetici.

Un uso più razionale di luce e gas può aiutare a contrastare i consumi quotidiani, assicurando una bolletta più leggera e un risparmio significativo nel lungo periodo.