Hashish e contanti nel marsupio, denunciato un 34enne

Nella giornata di lunedì, nell’ambito di specifiche attività di controllo del territorio rivolte in particolar modo al contrasto e prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Norm – Sezione Radiomobile di Formia hanno denunciato un 34enne.

L’uomo, originario della provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, in seguito a una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di 32 grammi di hashish occultati all’interno di un marsupio, nonché della somma in contanti di 960 euro, il tutto sottoposto a sequestro.