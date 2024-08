Concessione decaduta, sequestrato uno stabilimento balneare di Sabaudia

Durante la mattina di mercoledì si è svolta un’attività di controllo congiunta che ha portato il personale della guardia costiera della Delegazione di spiaggia di Sabaudia e della polizia locale al sequestro di uno stabilimento balneare presso il litorale di Sabaudia.

“L’esercizio e le attività connesse risultavano condotti abusivamente a seguito di un provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima – ricostruisce la Capitaneria di porto – e pertanto gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria operanti hanno provveduto a deferire il responsabile dello stabilimento all’autorità giudiziaria ed a porre l’area sotto sequestro, pari a circa 1000 metri quadrati, apponendovi i relativi i sigilli”.





“Le attività di verifica in questione si inseriscono in una più ampia operazione di controllo di tutto il litorale, che, come di consueto, durante la stagione estiva vede ampiamente impegnato il personale della guardia costiera a tutela della sicurezza dei bagnanti e di tutti i fruitori della risorsa ed a garanzia dei principi di legalità connessi agli usi pubblici del mare e delle spiagge”.

“Proseguiranno e si intensificheranno nei giorni a seguire, e per la restante stagione balneare, le attività di pattugliamento della costa da parte delle donne e degli uomini della Capitaneria di porto”.