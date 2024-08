Formia, Vassallo porta in scena a Caposele “Il Grande Gatsby”

Giovedì 8 agosto a Formia, dalle 21 presso l’Area archeologica di Caposele, andrà in scena “Il Grande Gatsby”, interpretato da Alessio Vassallo.

Volto noto del grande e del piccolo schermo, Vassallo accompagnerà il pubblico attraverso le pagine del celebre libro di Francis Scott Fitzgerald per rivivere il sogno americano. Un tuffo in un mondo governato da feste grandiose, intrighi e musica eccezionale. Il Grande Gatsby trasformerà il teatro in uno specchio glorioso della società con il fascino del jazz e di danze sfrenate.





Vassallo è Nick Carrawey, voce narrante del romanzo che, trasferitosi a New York, affitta una casa nella prestigiosa e sognante Long Island, brulicante di nuovi ricchi disperatamente impegnati a festeggiarsi a vicenda. Un vicino di casa colpisce Nick in modo particolare: si tratta di un misterioso Jay Gatsby, che abita in una casa smisurata e vistosa, riempiendola ogni sabato sera di invitati alle sue stravaganti feste. Eppure, vive in una disperata solitudine e si innamorerà insensatamente della cugina sposata di Nick, Daisy…

Culto della letteratura mondiale, Il Grande Gatsby può essere interpretato in molti modi. Ma man mano che la storia procede, la delusione, la disillusione nelle parole scritte dal narratore, diventano sempre più evidenti. C’è il trionfo dello status sociale sulla sofferenza, sulle emozioni, sull’onestà e sulla felicità, quando i sogni diventano realtà. Nessuno dei personaggi ottiene ciò che vuole veramente. Allora cosa resta di tutta questa bellezza, di tutto questo splendore? Il fallimento del sogno americano, il collasso dell’individuo sotto la pressione delle aspirazioni sociali. Dimenticare il presente e cercare di ricreare il passato è pericoloso e Gatsby ne deve affrontare le conseguenze. Forse gli esseri umani sono troppo propensi a perseguire la felicità una volta sperimentata, senza sapere che è già destinata a fallire. Perché mentre il mondo intero va avanti, guardare indietro e affrontare ciò che è andato perduto, ci lascia sconfitti. E non abbiamo più alcuna possibilità di salvezza.

Adattato e diretto da Alessandra Pizzi, nella forma della mise en espace, lo spettacolo Il Grande Gatsby è una meravigliosa occasione per immergersi nella grande letteratura e viverne la magia in un’esperienza teatrale unica ed emozionante. In scena, con Alessio Vassallo, il musicista Lorenzo Mancarella, interprete di una colonna sonora efficace, capace di riportare il pubblico nella suggestiva dimensione del racconto.

Lo spettacolo, realizzato con il contributo del Comune di Formia, rientra nella rassegna itinerante Metti un Libro a Teatro, prodotta da Ergo Sum Produzioni, con la Direzione Artistica di Alessandra Pizzi, sostenuta dal Mic (programma Fsvn 2022-2024), nata con l’intento di portare in scena i grandi classici della letteratura.

Biglietti (20 euro, ridotti 17 euro)

In vendita online su www.ciaotickets.it

Presso Pro Loco Formia, via Vitruvio 196 – Palazzo Comunale

(dal lun al sabato ore 10-12, ore 17-19), tel 0771778386