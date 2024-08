Bruciano le colline di Fondi, un bagliore nella notte

Ennesimo incendio notturno ieri sera sulle colline di Fondi.

Il primo ha avuto inizio intorno le ore 23.40 della scorsa notte in località Querce e più precisamente nella zona di via Tarantone dove dove in mattinata stava ancora bruciando sterpaglia e macchina mediterranea. Sul posto squadra dei Falchi, elicottero regionale sotto il diretto controllo dei vigili del fuoco.





Il secondo poco dopo verso la mezzanotte e mezza in località Cocuruzzo più precisamente su Monte Passignano dove ha bruciato sterpaglia e macchia mediterranea, mettendo in pericolo anche un’abitazione ed un ricovero per animali.

Qui hanno operato una squadra dei Falchi e due elicotteri regionali sotto il diretto controllo dei Vigili del Fuoco, oltre a un aereo Canadair.

Timori in paese con molti cittadini che hanno fatto i conti con l’odore acre di vegetazione bruciata per gran parte della notte.