Camere da letto moderne: consigli di stile

La camera da letto è l’ambiente destinato al riposo, ma anche al relax e all’intimità. Una stanza in cui riposare, certo, ma anche rilassarsi, leggere, pensare e prepararsi nelle frenetiche mattine familiari. Progettarla e realizzarla tenendo conto di tutti questi fattori è un compito difficile, ma se la sinergia tra architetto, cliente e rivenditori funzionerà, tutto sarà più facile. Nel tempo i gusti e le mode sono cambiati e anche per le camere da letto moderne la tendenza attuale è in linea con gli altri ambienti: minimalismo e linearità sono le parole chiave.

Stanza da letto matrimoniale: minimal ma accogliente

Nella camera da letto matrimoniale tutto gira intorno al letto, che quasi sempre troneggia al centro della stanza e detta legge sullo spazio e la distribuzione degli altri elementi. Scegliete una struttura semplice e lineare, del materiale che preferite, tenendo conto anche della manutenzione, della facilità di pulizia e della resistenza nel tempo.





Se desiderate rimanere in linea con l’estetica moderna optate per un legno chiaro o per una struttura rivestita in velluto o ecopelle. Le testiere imbottite o comunque più importanti possono aggiungere comodità e un tocco luxury, purché le linee restino sobrie e i volumi contenuti.

A tutto spazio

Per i comodini, gli armadi e le cassettiere optate per un design essenziale, ma con spazio interno sufficiente per contenere tutte le vostre cose, senza un ingombro eccessivo. Gli armadi a muro con porte scorrevoli o a specchio possono essere una soluzione salvaspazio e allo stesso tempo dare respiro alla stanza. Ideali per chi desidera moltiplicare la luce o sfruttare al meglio metrature ridotte.

Camere da letto moderne: focus sui colori neutri

La moda del momento per le camere da letto moderne propone non solo linee essenziali ma anche colori tenui e abbastanza neutri, sia per le pareti che per gli arredi. Tutte le sfumature del bianco, del beige e del greige vanno per la maggiore. I più audaci potrebbero optare anche per una parete d’effetto, con tonalità di verde, blu e borgogna. Un filone interessante è anche quello di disegni geometrici e prospettici realizzati con le tinte da parete.

Calore familiare con tessuti e decorazioni

Uno stile minimalista come quello più diffuso oggi sui cataloghi è sicuramente elegante e funzionale, ma potrebbe risultare un po’ freddo. Ecco perché una volta ultimata la stanza sarà bene dedicare del tempo alla scelta dei tessili, che siano lenzuola, copriletto o cuscini, e degli altri elementi in grado di portare calore e personalità nella stanza, come cornici per le fotografie e quadri.

La stanza del riposo e del relax

La camera da letto è un rifugio in cui, più o meno consapevolmente, vogliamo essere del tutto noi stessi. Ideare camere matrimoniali moderne richiede attenzione ai dettagli e grande capacità di ascolto, ma anche buon senso. Il giusto mix di comfort, design e funzionalità darà vita a un ambiente bello, accogliente e pratico in cui muoversi agilmente nella frenesia mattutina e nei momenti di svago.