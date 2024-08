Bagnino in azione a Sperlonga, 3 salvataggi in un solo pomeriggio

Domenica 4 agosto, se la ricorderà benissimo per tutta la vita Emil Lorello, bagnino di salvataggio classe ’93 di Fondi, che ha compiuto ben 3 salvataggi in 90’ al Lido Acquamarina, zona Salette, a Sperlonga.

L’Assistente Bagnanti lavora sia per la Suprema Service che per Energie Comuni (quest’ultima: società inhouse di Sperlonga e gestita dal Comune di Sperlonga). E, in tutti e 3 i casi, è dovuto uscire con la ciambella per fare un salvataggio a 50 metri da riva, usando soprattutto la cima: se nei primi 2 salvataggi non ci sono avuti problemi, nel 3° si è dovuti fare una catena di 5 persone per salvare una persona.





“Nel 1° salvataggio – ha spiegato lo stesso bagnino – erano 2 signore di 50 anni ed il fatto è avvenuto alle ore 15,30 e ho salvato due signore in difficoltà più una terza arrivata in soccorso che poi ha necessitato di aiuto. Poi, alle 16 sempre con la ciambella ho tirato fuori dall’acqua 3 signori di 40 anni e mezz’ora più tardi il più difficile. Qui – ha dichiarato il bagnino – senza l’aiuto dei bagnanti non ce l’avrei fatta”.