Scooter contro camion, a Latina muore un 52enne

Ennesimo dramma della strada, in provincia di Latina. Si è consumato nella prima mattinata di lunedì nel capoluogo, vedendo la morte di un 52enne del posto, Gianni Perciballe.

Viaggiava in sella a un maxi-scooter Scarabeo Aprilia, scontratosi per cause in corso di accertamento con un camion in quei momenti fermo ai bordi di una delle carreggiate di via del Saraceno, alle porte della città. Sbalzato dal due ruote, il 52enne è deceduto sul colpo.





I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dal personale della polizia locale.