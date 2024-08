Gaeta, due bagnini 16enni salvano otto persone. C’erano anche tre bambini

Due nuovi eroi sulle spiagge pontine, tra l’altro giovanissimi. Francesco De Luca e Marco Mitrano, bagnini di 16 anni che domenica pomeriggio si sono resi protagonisti di una vera impresa: in un colpo solo hanno salvato ben otto persone che rischiavano di annegare al largo di Gaeta, tra cui tre bambini.

Tutto è accaduto in una manciata di minuti – erano circa le 17 – sulla spiaggia di Serapo. De Luca, in servizio allo Stabilimento balneare militare, è stato messo in allerta da alcuni passanti. Tra correnti e onde alte, un gruppo di bagnanti non riusciva più a tornare a riva. Si trattava di un gruppo di ragazzi e, come anticipato, bambini. Qualcuno era aggrappato a un materassino, gli altri direttamente preda delle acque. Panico crescente, da un momento all’altro poteva accadere il peggio.





De Luca non ci ha pensato su due volte. Pallanuotista della società 25 Ponti, e quindi ottimo nuotatore, ma alla prima esperienza come assistente bagnante, nonostante la tensione crescente è riuscito a mantenere la calma, si è lanciato in mare e partendo dai bambini ha iniziato a mettere in sicurezza il gruppetto, riunito a fatica sopra ed attorno al materassino. Nel frattempo, a dargli manforte era arrivato il coetaneo Mitrano, in servizio presso il vicino stabilimento Lido. Pericoli, sforzi immani, soprattutto considerando l’età, poi il lieto fine: la comitiva è stata riportata a riva sana e salva.

Un pomeriggio che non potrà essere dimenticato facilmente. Tanto dagli otto componenti del gruppetto ritrovatosi d’un tratto in balia del mare mosso, quanto dai 16enni protagonisti dell’eroico salvataggio. Che a dispetto di quanto fatto tengono comunque un profilo basso: “Ho fatto solo il mio dovere”, ha minimizzato a margine De Luca.