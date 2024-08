Fugge all’alt, semina il panico in centro, poi ferisce un carabiniere: giovane arrestato

Nei giorni scorsi i carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne residente ad Itri, già gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

Il giovane nel pomeriggio del primo agosto non si è fermato all’alt impostogli dai militari in uniforme e si è reso protagonista di una rocambolesca fuga svoltasi tra le vie del centro di Gaeta. Un inseguimento che si è protratto per circa due chilometri, nel tentativo di dileguarsi e quindi sottrarsi al controllo di polizia. Una volta vistosi braccato e senza via d’uscita, il 23enne ha abbandonato la propria auto tentando di dileguarsi a piedi ma, nuovamente raggiunto dai carabinieri, ha opposto un’energica resistenza, procurando lievi lesioni ad uno degli operanti.





A seguito delle condotte illecite e delle azzardate manovre poste in essere nel centro cittadino di Gaeta – che hanno messo in serio pericolo l’incolumità di diversi fruitori della strada – i militari dell’Arma hanno dunque arrestato il ragazzo per i delitti di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, di concerto e in stretta sinergia con l’autorità giudiziaria, in attesa di comparire in tribunale è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.