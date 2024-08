Formia, la consigliera Villa torna a puntare il dito contro Acqualatina

Paola Villa torna a puntare il dito contro il colosso dell’acqua che gestisce il servizio idrico della provincia di Latina. “In questi giorni la parte privata di Acqualatina presenta il piano di investimenti dei prossimi 6 anni (2024-2030) e ammonta a 351 milioni di euro”, evidenzia la consigliera comunale di Formia. “Una media di 58 milioni e mezzo di euro all’anno. Questi soldi, come prevedere l’Arera e il sistema di calcolo tariffario, verranno presi dalla bolletta ossia saranno pagati con la tariffa idrica che dovrà aumentare vertiginosamente”.

“Insomma 52 milioni di soldi Pnrr presi dall’Europa, tutti i soldi presi dai contribuenti in tariffe lievitate in questi 22 anni di gestione, i fondi avuti nel 2018 (oltre 10 milioni di euro) per la ‘inventata crisi idrica’ e tanto altro ancora… per trovarci con la dispersione al 70% e la richiesta di 351 milioni di euro altrimenti non si abbasserà la dispersione”.





“Mi chiedo ed ho sempre chiesto nei ‘tavoli istituzionali’ che fine avevano fatto tutti questi soldi”, prosegue l’esponente d’opposizione. “Nessuno ha mai risposto in modo esaustivo, anzi nessuno ha mai risposto! (…) E i sindaci che faranno? Anche stavolta voteranno, anche stavolta saranno zitti. Tanto la gente la plachi con qualche sagra, con qualche festicciola, con le lucette e qualche addobbo… tanto la gente la plachi”.