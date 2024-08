Dramma al mare, turista annega a Rio Martino

Dramma nelle acque di Rio Martino, a Latina: domenica pomeriggio è morto un turista di settant’anni. Giuseppe Beltrame, residente in provincia di Alessandria, a Valenza Po, è annegato in un tratto di spiaggia libera sotto gli occhi della moglie e di una delle tre figlie.

L’anziano, un apprezzato orefice che prima di andare in pensione aveva lavorato anche per marchi storici come Bulgari e Damiani, era in villeggiatura in un campeggio del litorale.





Intorno alle 17 è stato notato in balia del mare da alcuni bagnanti, tra i quali degli infermieri e un medico liberi dal servizio. Una volta riportato a riva sono andate in scena lunge manovre di rianimazione, è intervenuto anche il 118, ma per Beltrame non c’è stato nulla da fare.