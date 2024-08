Formia, sequestrato un chiosco bar sul lungomare

Lunedì, a Formia, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà una 47enne del posto per reati in materia urbanistica-edilizia.

In particolare il controllo, svolto con l’ausilio di personale tecnico, ha permesso di stabilire che un chiosco-bar presente in zona Vindicio, gestito dalla citata donna, era autorizzato per il solo deposito di attrezzature per l’ormeggio, mentre era stato destinato allo svolgimento di attività commerciale del tipo somministrazione di alimenti e bevande, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e dei titoli concessori alla sua costruzione, nonché del previsto nulla osta della soprintendenza per la tutela dei beni paesaggistici classificati come “Costa Mare”, dei requisiti igienico-sanitari e della prevista autorizzazione allo scarico delle acque reflue.





La struttura è stata così sottoposta a sequestro amministrativo e sul conto della titolare sono state comminate sanzioni amministrative (11 mila euro l’importo complessivo).