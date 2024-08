Terribile incidente a Latina: morti un 18enne e un 15enne, feriti altri tre giovani

Due giovani morti, e tre gravemente feriti. Un bilancio terribile, quello dell’incidente avvenuto nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì a Latina, costato la vita a Gabriele Parcesepe, 18 anni festeggiati giusto qualche giorni fa, e all’amico Christian Granella, 15 anni.

Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte alle porte del capoluogo pontino, lungo strada Acque alte. Le vittime erano insieme a tre amici su una Toyota Ch-R, auto che ad un certo punto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre viaggiava in direzione di Cisterna ha urtato una minicar dando luogo a una carambola terminata contro un albero, per poi capovolgersi a più riprese. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due auto: una Nissan Qashqai che procedeva nella stessa direzione della Toyota è stata colpita, mentre una Lancia Ypsilon sfiorata, finendo successivamente contro un palo della luce.





I tre ragazzi che viaggiavano insieme al 18enne e al 15enne deceduti sono stati trasferiti in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale di Aprilia. Sul posto anche il pubblico ministero Giuseppe Bontempo.