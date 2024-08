Nuove tecnologie per le spazzatrici urbane

Le macchine spazzatrici urbane sono molto importanti per l’ordine e la pulizia delle strade della città. In un mondo come quello moderno, con la sovrappopolazione e la produzione massiccia di rifiuti,la gestione della nettezza urbana è fondamentale. La scelta del macchinario giusto può fare la differenza in termini di efficienza, produttività, rapidità e impatto ambientale, e per questo vengono prodotte macchine sempre più innovative per rispondere all’aumentare di queste esigenze. Ma come si trova la spazzatrice più adatta in base alla zona da igienizzare?

Questi veicoli specializzati devono rispondere a una serie di requisiti fondamentali, come la capacità di rimuovere efficacemente detriti, la riduzione delle emissioni, la silenziosità operativa per ridurre i disturbi e la manovrabilità in spazi ristretti. Di seguito vediamo quali sono le tipologie di macchine attualmente in uso per la nettezza urbana

Spazzatrici stradali meccaniche

Questo tipo di macchine è provvisto di spazzole rotanti che servono a raccogliere detriti, sporco e rifiuti. Sono strutturate con un telaio montato sulle ruote e una cabina per alloggiare l’operatore e dargli una visibilità completa sull’operazione di pulizia.

In genere le spazzatrici meccaniche hanno spazzole laterali, che ruotando raccolgono i rifiuti e la sporcizia e li convergono verso il centro, dove si trova un raccoglitore centrale. Queste macchine sono alimentate da motori diesel, benzina o elettrici; ultimamente si predilige il motore elettrico per ragioni di sostenibilità e silenziosità. Sono efficaci nella raccolta di rifiuti voluminosi, hanno bassi costi e sono resistenti e durevoli.

Spazzatrici stradali aspiranti

Le spazzatrici aspiranti sono dotate di un potente sistema di aspirazione efficace nella raccolta di rifiuti ma soprattutto polvere, terra e detriti. Sono in grado anche di migliorare la qualità dell’aria, proprio rimuovendo queste particelle. Questo tipo di spazzatrice è dotata di spazzole laterali, centrali e di un bocchettone con una pompa o sistema di ventilazione.

Il contenitore che raccoglie i rifiuti, la polvere e la sporcizia si trova nella parte posteriore del macchinario, che può essere svuotato manualmente o meccanicamente direttamente nel cassone di raccolta.

Queste spazzatrici sono caratterizzate da un sistema di filtrazione avanzato, pensato per raccogliere polveri e particelle, e che include filtri Hepa ad alta efficienza e pre-Filtri, utilizzati per convogliare particelle più voluminose.

Spazzatrici stradali multifunzione

Queste macchine offrono diversi sistemi di pulizia combinati e sono dotate di accessori aggiuntivi come ad esempio le lame e gli attrezzi per occuparsi dell’igienizzazione stradale in presenza di neve, o per spargere il sale o idropulitrici per la pulizia ad alta pressione di marciapiedi o muri.

In genere queste macchine sono costruite su un telaio modulare che consente l’installazione e la rimozione di diversi accessori e attrezzi.

In conclusione

Le macchine spazzatrici urbane sono essenziali per la gestione dei rifiuti e la nettezza urbana, una necessità ancora più sentita oggi, con il problema dell’eccessiva produzione di rifiuti.

Le diverse tipologie di vetture, come quelle meccaniche, aspiranti e multifunzione, sono tra le più innovative e usate del momento, perché offrono soluzioni specifiche per ogni esigenza. Scegliere quella giusta per la zona da igienizzare è fondamentale per ottenere i migliori risultati, perché solo così potrà essere ottimizzata la qualità dell’ambiente urbano e la vita dei cittadini.