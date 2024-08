Incidente a Sperlonga, denunciato automobilista 39enne

E’ stato denunciato, il 39enne residente a Sonnino e che lo scorso 4 luglio, al volante della sua autovettura, è rimasto coinvolto in un incidente a Sperlonga, contro un autocarro guidato da un 36enne del posto.

I veicoli, che percorrevano l’arteria nello stesso senso di marcia, avevano impattato tra di loro terminando la corsa nelle adiacenze del muro di cinta del cimitero comunale.





Nella circostanza, il 39enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico e dell’uso di sostanze stupefacenti. Circostanza che, in differita, gli è valso il deferimento in stato di libertà da parte dei carabinieri della Tenenza di Fondi, formalizzato mercoledì.