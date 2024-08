Amaro dell’Agro Pontino e Elisir di Sermoneta, il gusto del territorio firmato chef Vincenzo Piccolo

Nata dall’idea dello chef Vincenzo Piccolo, appassionato cultore delle tradizioni gastronomiche della sua terra d’origine, Amari Piccolo è una linea di amari e liquori dal carattere unico e originale. Questi infusi artigianali, aromatizzati con erbe di prima scelta e agrumi locali, sono preparati con metodi scrupolosi che ne esaltano le proprietà e i sapori autentici.

Chef Vincenzo Piccolo, dopo aver iniziato la sua carriera nella ristorazione in età adolescenziale e aver acquisito esperienza in vari ristoranti del territorio pontino, ha creato Amari Piccolo come espressione della sua passione per la cucina e le tradizioni locali. Negli anni ’90, il successo del suo servizio catering è stato il trampolino di lancio per la realizzazione del suo sogno: creare una linea di amari che racchiudesse le essenze della sua terra. Le radici della produzione di amari nel territorio pontino affondano in tempi antichi, quando le famiglie contadine preparavano infusi e liquori utilizzando le erbe aromatiche che crescevano spontaneamente nella macchia mediterranea. Queste pratiche si sono tramandate di generazione in generazione, mantenendo vivi i segreti e le tecniche di infusione che oggi Vincenzo Piccolo impiega nei suoi prodotti e anche nella sua cucina nella Locanda Bonifacio VIII a Sermoneta.





L’Amaro dell’Agro Pontino è ottenuto dall’infusione di ben 22 erbe selezionate e agrumi locali, seguendo un disciplinare segreto. Con il suo gusto tipicamente amarognolo e le preziose proprietà digestive, si presenta con un colore scuro e una gradazione alcolica del 30%. Questo amaro ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Medaglia d’Oro 2023 allo Spirits Selection Concours Mondial de Bruxelles, consolidando la sua reputazione di eccellenza. Ogni bottiglia di Amari Piccolo racconta una storia di passione, territorio e tradizione, invitando chi lo assapora a un viaggio sensoriale attraverso le bellezze e i sapori dell’Agro Pontino.

Particolarmente legato al territorio è l’Elisir di Sermoneta, ispirato a un’antica ricetta sermonetana e reinterpretato da Chef Piccolo. Questo amaro unico è realizzato con sedici erbe aromatiche e arancia amara che cresce nelle campagne della città di Sermoneta. Le sue proprietà dimagranti, digestive e aromatiche lo rendono ideale da gustare freddo o con ghiaccio come digestivo, o miscelato in cocktail per freschi aperitivi. Oltre all’Amaro dell’Agro Pontino e all’Elisir di Sermoneta, la gamma Amari Piccolo include anche la Genziana, il Chocorum e la Ratafìa, tutti prodotti di altissimo livello.

È possibile acquistare questi prodotti esclusivi direttamente sul sito www.amaripiccolo.com.