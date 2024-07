Viola più volte il Daspo Willy, nei guai uomo di Castelforte

In data 26 luglio c.a. a Castelforte (LT), i Carabinieri della locale Stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito in un 60enne di Castelforte (LT), per aver violato in più circostanze il divieto di avvicinamento (Daspo Urbano Willy) per una serie di condotte contrarie alla sicurezza della collettività, reiterate nel recente periodo, emesso dalla Questura di Latina a seguito della richiesta dell’Arma di Castelforte (LT).

Peraltro si tratta dello stesso uomo che recentemente era stato destinatario della misura cautelare, emesso dall’A.G. di Cassino (FR), del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, alla parte offesa poiché ritenuto responsabile di varie condotte minacciose.