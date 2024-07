Come trovare idee brillanti su cosa pubblicare su Instagram?

Instagram è nei primi tre posti dei social più seguiti nel 2024 al fianco di Facebook a YouTube. A differenza degli altri due è però in una crescita a due cifre (35%): cosa che garantisce delle previsioni rosee. È quindi il momento giusto per dedicarsi alla cura del proprio account: i due obiettivi principali devono essere la crescita di follower e il pubblicare contenuti brillanti.

Per quanto riguarda i follower bisogna seguire una strategia mirata, che porti a una crescita organica, affiancata da partner che possano implementare questo procedimento in modo corretto, come Followerius. Per i contenuti bisogna organizzare un vero e proprio piano editoriale e considerare ciò che è di tendenza e utile nel 2024.





Cosa pubblicare su Instagram per avere successo?

Il piano editoriale per la pubblicazione sui social è una pianificazione a breve medio termine, utile per avere le idee chiare anche a livello pratico organizzativo. Il tutto va però fatto tenendo presente le tendenze in voga in questo momento: vediamole insieme.

I contenuti UGC

Sono la novità molto richiesta in questo momento soprattutto se sia ha un prodotto o servizio, che si vuole sponsorizzare. In pratica si creano video con persone che parlano in modo molto naturale dell’esperienza con il tuo prodotto o servizio e tu pubblichi questi video sul tuo profilo.

I reel devono essere creativi

Il reel è lo strumento al momento più potente su IG, Infatti non solo segue la tendenza dei video brevi, che pare spopolino, ma sono anche visibili da tutti e non necessariamente solo dai tuoi follower. Questo vuol dire che sono una potenziale fonte di follower.

Il take over per contenuti freschi

Questa opzione implica il fatto che una celebrità o un influencer controlli temporaneamente un account (solitamente di un brand) per pubblicare dei contenuti personalizzati e nuovi. Il vantaggio è che questo potrebbe convogliare i follower dell’account della celebrità o influencer sul proprio account, aumentandone la visibilità e il seguito.

I Give away per aumentare l’interazione

Si possono creare dei veri e propri concorsi con premio a seguito di un’azione fatta dai partecipanti come un like o s seguire un account. Questa tecnica può portare a un aumento di follower e una maggiore partecipazione con un post, ma ci sono cosa a cui fare attenzione. Bisogna essere chiari ed esaustivi su come si partecipa e sulle regole. Inoltre, bisogna dichiarare pubblicamente il vincitore per essere trasparenti. Se non si seguono queste regole il giveaway potrebbe diventare un’arma a doppio taglio.

Contenuti co- creati

Si dice che l’unione fa la forza: i contenuti co-creati seguono questa idea. Si parla, infatti, di contenuti dove due parti collaborano (profilo aziendale influencer, bookstagramer- autore di libri e così via). Entrambe pubblicano il contenuto creato che sarà visibile a i follower dei due profili, ma anche ad altri, se il contenuto è un reel. Infatti non deve essere necessariamente un post statico, ma può essere un reel, carosello e addirittura un live streaming.

L’impegno è da entrambe le parti di curare il post e rispondere ai commenti. Questa strategia può aumentare i tuoi follower aumentando anche l’engagement. I questo caso si agisce quindi su due fronti al raggiungimento del medesimo obiettivo.

Segreti per spopolare su Instagram: cosa condividere per brillare?

Capire cosa pubblicare a livello di contenuti e non solo, come metodologia di condivisione, implica delle riflessioni e un minimo di analisi. Infatti una delle prime cose da fare è analizzare la concorrenza. Non bisogna mettersi su un podio pensando di essere dei guru dei social, ma dare sempre un occhio a quello che fanno gli altri. Questo non per copiare, ma per avere la consapevolezza di come si sta muovendo il tuo settore sul social di riferimento. Se puoi volessi prendere spunto, sei libero di farlo, ma evita di copiare: devi avere sempre un tuo stile, che ti differenzi. Così sui social come nella vita.

Uno degli aspetti sempre più importanti è anche capire cosa il pubblico sta cercando e quali siano le tendenze per rimanere in linea con i trend. Le persone si fermano su un profilo se sono interessate a uno specifico contenuto che le coinvolga, diverta, appassioni o risponda a delle loro domande e necessità: diversamente la loro attenzione non viene catturata.

Per questo motivo funziona sempre meno il mostrare una vita perfetta, appannaggio di pochi o vissuta oggi come poco reale e fa più audience la vita reale, quella che tutti hanno. In caso di un’azienda IG non è una vetrina per vendere prodotti, ma per coinvolgere in quali problemi o benefici possano portare. Il trucco sta nel coinvolgere il follower e fare in modo che veda in uno specifico contenuto la soluzione a sue situazioni.

I contenuti trattano di valori

I valori a livello sociale cambiano e spostano man mano l’attenzione su argomenti specifici. Infatti nel 2024 diventa preponderante non solo la trasparenza e l’autenticità, abbandonando tutto l’effetto patinato che caratterizzava i primi tempi di IG, ma l’aspetto green e umanitario-sociale è sempre più vissuto. Il brand, come la celebrità, devono mostrare anche su IG il loro coinvolgimento in queste cause, con autenticità e nessuna forma di opportunismo. Sono nati dei veri e propri movimenti, che impattano sui social come nella vita.

Tutto questo non è una novità, visto che già nel 2017 il movimento #MeToo ha avuto un impatto globale sulla denuncia di molestie e soprusi, chiedendo maggiore supporto anche legislativo. Oggi? È necessario pubblicare anche argomenti che coinvolgano le preoccupazioni e interessi, che sono soprattutto di tipo ambientale ma anche legati all’intrusività e alla salute mentale, in un modo caotico e pieno di stress, non a cado gli hastag più gettonati sono a oggi #ClimateAction, #MentalHealthMatters e #BodyPositivity. Nel piano editoriale vanno quindi tenuti in conto questi trend, oltre al modo di porsi e ai mezzi usati da Instagram per comunicare. La sinergia tra strategia e autenticità, anche studiata a tavolino in un piano editoriale può portare al successo.