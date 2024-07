Come acquistare i pesi per allenarsi a casa: consigli utili

Avere una buona forma fisica è sicuramente il sogno di moltissime persone. Purtroppo, però, oggi avere un po’ di tempo libero per andare in palestra rappresenta un vero e proprio lusso, soprattutto per chi lavora e ha molti impegni giornalieri. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di optare per l’allenamento in casa.

Quest’ultima, infatti, è una soluzione che ormai conquista sempre più persone, anche perché sottrae molto meno tempo e se gli esercizi vengono svolti con costanza e con gli attrezzi giusti è possibile ottenere ottimi risultati. Tra gli strumenti più utilizzati per svolgere gli esercizi a casa ci sono sicuramente i classici pesi. Questi, infatti, permettono di allenare praticamente ogni parte del corpo, se utilizzati correttamente. La cosa più importante è saperli scegliere.





Per andare sul sicuro è bene acquistarli presso esperti del settore, i pesi per palestra per tutte le esigenze di Fisiostore, ad esempio, oltre ad essere molto comodi sono molto resistenti nel tempo. Ecco alcuni aspetti fondamentali da considerare prima di acquistarli per allenarsi a casa.

Il materiale

Uno dei fattori principali da considerare per scegliere un set di manubri è il materiale. Tra le diverse opzioni disponibili, quelli gommati sono i più gettonati, e sono ideali sia per l’uso in palestra che a casa. I manubri gommati sono disponibili in diversi pesi e colori, e sono in genere piuttosto economici. Una delle loro caratteristiche principali è la presa non scivolosa, che garantisce sicurezza durante l’utilizzo. Inoltre, la gomma protegge i pavimenti da eventuali danni causati dalle cadute, e la loro struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo. Oltre ad essere funzionali, i manubri gommati sono anche esteticamente gradevoli e comodi da maneggiare.

Per chi si allena in modo intenso, invece, i manubri in ghisa costituiscono la scelta più adatta. Questi pesi sono solitamente componibili o regolabili, permettendo di aggiungere o rimuovere peso a seconda delle necessità. La ghisa, inoltre, offre una resistenza superiore, ideale per chi cerca durabilità e performance eccellenti.

Il peso

La scelta del peso dei manubri è importante per personalizzare il proprio allenamento in base agli obiettivi da raggiungere e al livello di esperienza.

I manubri da 5 kg, ad esempio, sono particolarmente indicati per chi svolge allenamenti di medio-bassa intensità, per i principianti, o per chi si dedica a esercizi aerobici. Questo peso è ideale per coloro che vogliono tonificare i muscoli senza accumulare troppa massa muscolare, oppure per chi cerca di migliorare la resistenza e la forma fisica generale senza un carico eccessivo.

I manubri da 10 kg, invece, sono adatti per allenamenti di intensità moderata. Offrono un buon equilibrio tra resistenza e controllo, e permettono di aumentare la forza e la definizione muscolare. Inoltre, questi manubri vengono scelti da chi ha già una base di allenamento e desidera intensificare il proprio workout. I manubri da 20 kg, invece, sono perfetti per allenamenti ad alta intensità e per atleti più avanzati. Questo peso è ottimo per esercizi che richiedono una maggiore resistenza, come il sollevamento pesi e gli allenamenti di forza avanzata.