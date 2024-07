VIDEO – Vasti incendi tra Fondi, Lenola e Itri

Dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina è impegnato in tre vasti incendi di vegetazione tra il centro e il sud pontino.

VIDEO





A Lenola è divampato un rogo in località Monte Schierano, dove un Dos dei vigili del fuoco sta coordinando due canadair (Can 07 e Can 21) per contrastare le fiamme che stanno interessando pineta e macchia mediterranea. Attualmente, il fuoco ha precorso circa 30 ettari tra pineta e macchia mediterranea.

A Itri, in località Vastomano-Monte grande, un Dos sta coordinando due canadair vvf (Can 24 e Can 14) ed una squadra di vigili del fuoco a terra, per le operazioni di spegnimento di un incendio in una zona impervia. Arrivati alla tarda mattinata, le fiamme hanno interessato circa 40 ettari tra pineta e macchia mediterranea.

Il terzo incendio si è infine registrato a Fondi, in località Querce, dove le operazioni di spegnimento sono coordinate da un Dos con l’ausilio di un elicottero antincendio della flotta aerea regionale.

In tutti i casi, in supporto ai vigili del fuoco sono intervenute anche squadre di volontari di protezione civile.