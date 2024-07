Si è spento l’ispettore Giuseppe Mura, per anni in servizio alla Questura di Latina

Si è spento l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato in pensione Giuseppe Mura, già cavaliere al merito di Polonia, a lungo in servizio in terra pontina. “Con profondo cordoglio la Polizia di Stato di Latina si unisce al dolore dei familiari per la sua scomparsa”.

Per tanti anni Mura era stato alla Questura di Latina in qualità di responsabile del posto di polizia presso campo profughi del capoluogo, uno dei più grandi centri di accoglienza d’Italia attivo dal 1957 al 1991, incarico che nel 2021 gli aveva fatto attribuire l’onorificenza di cavaliere al merito di Polonia da parte del presidente del Paese dell’est.





Nato nel 1947, Mura si era arruolato nel lontano 1966 e ha vestito la divisa della polizia per oltre 30 anni. Una divisa che non aveva voluto abbandonare neanche dopo la pensione, quando infatti era entrato nelle fila dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Domani 30 luglio, alle ore 17, si terranno i funerali presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Borgo Montello.