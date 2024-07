Ruba cioccolata, poi semina il panico con un coltellino svizzero: donna arrestata per rapina a mano armata

Gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno tratto in arresto una 29enne italiana con a carico già svariati pregiudizi di polizia, resasi responsabile di rapina aggravata all’interno di un supermercato cittadino.

Tutto è accaduto venerdì scorso, in mattinata. Intorno alle 10.15, gli agenti sono intervenuti presso l’attività commerciale in fretta e furia: era stata segnalata una rapina a mano armata.





“Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che pochi minuti prima – spiega la Questura di Latina – un’addetta alle casse del supermercato, indicava l’atteggiamento sospetto di una giovane cliente al titolare dell’attività commerciale. La ragazza aveva, infatti, occultato una confezione di cioccolata nello zainetto per eludere il pagamento del prezzo. Così come ipotizzato, la giovane oltrepassava le casse senza fermarsi, ma non appena uscita dal negozio veniva fermata dal titolare che la stava aspettando all’esterno, dove le veniva chiesto di restituire la merce o pagarla, altrimenti sarebbero state interessate le forze dell’ordine. In quel frangente, l’autrice del furto, vistasi scoperta, cominciava a minacciare il titolare, per poi darsi alla fuga. Il titolare dell’attività commerciale, a quel punto, richiedevano l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero d’emergenza 112, senza perdere di vista la giovane. Dopo poche decine di metri la ragazza si fermava, prelevava un coltello multiuso dal suo zaino e ne estraeva la lama minacciando i suoi inseguitori”.

“Subito dopo la stessa rientrava in negozio dirigendosi direttamente alle casse, dove tentava di rapinare le due commesse, creando panico tra i numerosi clienti presenti. Intervenuto nuovamente il titolare, tentava di dissuadere la malintenzionata e prendere tempo in attesa di una pattuglia, ma quest’ultima si scagliava contro di lui. In quel frangente – continua la Questura – il titolare riusciva a disarmare la rapinatrice ed a bloccarla congiuntamente al primo poliziotto sopraggiunto, libero dal servizio, che prendeva in consegna la ragazza e l’arma, poi sequestrata insieme agli altri operatori del Commissariato di di Gaeta tempestivamente intervenuti”.

A seguire, i poliziotti hanno condotto la 29enne – arrestata in flagranza – negli uffici del Commissariato per gli ulteriori accertamenti a suo carico. In attesa dell’udienza di convalida, il sostituto procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Cassino ha disposto la custodia cautelare in carcere.