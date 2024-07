Ridurre lo stress quotidiano, 5 consigli

Avere a che fare con lo stress è diventata un’attività quotidiana per tantissime persone, sia giovani che adulte. La presenza di stress può dipendere da vari fattori quali lavoro, famiglia, impegni sociali e altre responsabilità che, accumulandosi, conducono a una sensazione di sovraccarico mentale e spesso anche fisico.

Le strategie per affrontare lo stress e ridurlo sono molteplici, trovare il tempo per prendersi cura di sé stessi e adottare abitudini sane può fare una grande differenza nella qualità della vita.





Vediamo di seguito cinque consigli per ridurre lo stress quotidiano.

Fare sport

L’esercizio fisico è uno dei modi più antichi e semplici per combattere lo stress. L’attività fisica infatti rilascia endorfine, i cosiddetti “ormoni della felicità” che migliorano l’umore e riducono allo stesso tempo la percezione del dolore. Fare sport aiuta anche a migliorare la qualità del sonno che è essenziale per affrontare le giornate in modo positivo.

Le attività che si possono condurre non sono necessariamente agonistiche o impegnative, basta anche solo una semplice passeggiata di 30 minuti al giorno a fare la differenza. Yoga, pilates, nuoto, corsa, ciclismo o semplici esercizi a corpo libero possono essere altrettanto efficaci. L’importante è trovare un’attività che piaccia e che si possa praticare con costanza.

Reiki e Theta Healing

Le tecniche di guarigione energetica come il Reiki e il Theta Healing stanno guadagnando sempre più popolarità come metodi per ridurre lo stress e migliorare il benessere. Il Reiki è una pratica giapponese che implica l’uso delle mani per trasferire energia curativa, favorendo il rilassamento e l’equilibrio energetico del corpo. Mariana Fainello è un’esperta in questo campo che ha anni e anni di esperienza alle spalle, seduta dopo seduta aiuta molte persone a ritrovare il benessere ogni giorno.

Il Theta Healing, invece, è una tecnica che combina meditazione e visualizzazione per accedere a uno stato di onde cerebrali Theta, che sono associate alla profonda meditazione e alla guarigione. Questo metodo aiuta a identificare e cambiare convinzioni limitanti e schemi di pensiero negativi, promuovendo una maggiore consapevolezza e rilassamento.

Contatto con gli animali

Il contatto con gli animali è un altro metodo per ridurre lo stress, soprattutto in quelle persone che li amano e ne sono appassionati. Interagire con gli animali domestici, come cani e gatti, può aumentare i livelli di ossitocina, un ormone che favorisce il legame affettivo e il benessere emotivo. Non a caso alcuni tipi di animali son anche utilizzati come compagni di vita per persone con problemi e disabilità.

Se non si ha la possibilità di adottare un proprio animale domestico si può anche considerare il volontariato in un rifugio per animali come attività da fare settimanalmente. Ciò permette di avere un contatto con essi e, allo stesso tempo fare del bene ad un altro essere vivente.

Praticare un hobby che ci piace

Avere un hobby del tutto personale è un ottimo modo per distrarsi dai problemi quotidiani e dedicarsi a qualcosa che porta gioia e soddisfazione. Che si tratti di pittura, giardinaggio, fotografia, cucina o suonare uno strumento musicale, trovare il tempo per un’attività che si ama significa prendersi cura di sé stessi. Gli hobby offrono un’occasione per imparare nuove competenze, raggiungere obiettivi e avere soddisfazioni. Questo può aumentare l’autostima e fornire un senso di realizzazione.

Leggere

Infine, la lettura è un’attività spesso sottovalutata quando si parla di riduzione dello stress, ma può essere estremamente efficace. Leggere un buon libro infatti può trasportarci in mondi diversi, distogliendo la mente dai problemi quotidiani e offrendo un momento di fuga e relax. La lettura può anche stimolare la mente, migliorare la concentrazione e arricchire il vocabolario.

Il genere non importa, narrativa, saggistica, poesia o fumetti, l’importante è scegliere qualcosa che appassioni. Inoltre, la lettura prima di dormire può anche migliorare la qualità del sonno, aiutando a rilassarsi e prepararsi per una notte riposante.