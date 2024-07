Non vogliono pagare il conto in pizzeria, aggrediscono i carabinieri

Sabato, i carabinieri della Stazione di Norma sono intervenuti presso una pizzeria del paese, dove era stata segnalata la presenza di due avventori che non volevano saldare il conto.

Giunti sul posto, i militari operanti sono stati aggrediti fisicamente e verbalmente dai soggetti, che venivano accompagnati presso il Comando per le successive fasi di identificazione, essendo privi di documenti.





Gli operanti hanno dunque all’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dei due soggetti, entrambi marocchini in Italia senza fissa dimora. Si tratta di un 33enne e un 32enne, poi accompagnati presso i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per le operazioni di fotosegnalamento.

Durante il trasporto, il 33enne ha accusato un malore e pertanto è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Latina.