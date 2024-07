Fondi, torna il Festival del Folklore: tutto pronto per la 38esima edizione

Saranno Italia, Serbia, Perù, Martinica (anziché Kenya come da programma) e Spagna le martedì protagoniste della 38esima edizione del Festival del Folklore che prenderà il via domani a Fondi, in piazza De Gasperi, e si concluderà domenica 4 agosto. Dopo due serate di musica, tradizioni e internazionalità dinanzi al pubblico delle grandi occasioni, il terzo giorno della manifestazione, il 1° agosto, sarà dedicato al suggestivo spettacolo de “I trillanti”, un concerto live con pizzichi, mozzichi e tarantelle.

Venerdì 2 agosto tornerà, invece, la tradizionale conferenza culturale che quest’anno, l’ottava edizione, sarà incentrata su filastrocche, cantilene e ninnenanne.





Relatori saranno il dottor Francesco Pannozzo, il maestro Paolo De Lellis e la dottoressa Simona Savone che, a partire dalle 20:00, presso la sala conferenze del Castello Caetani, approfondiranno il tema dell’anno. Il weekend sarà infine dedicato a “Antichi mestieri… antichi sapori”, un percorso degustativo di piatti tipici e prodotti della tradizione che si rinnova ormai da quattro anni.

Gli stand e le varie postazioni, quest’anno, saranno allestiti presso il Chiostro di San Francesco. Ci saranno, come di consueto, l’autentica pettola e fagioli, la mitica salsiccia stagionata, lo spezzatino e tantissime altre prelibatezze locali. Tutte preparate secondo le antiche ricette tradizionali e con dimostrazione dei processi produttivi in tempo reale.

A chiudere ufficialmente il festival sarà il 3° concorso fotografico “Onorato Zannettino”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Fotografichementi di Vincenzo Bucci.

Gli scatti saranno esposti dal 12 al 15 settembre, dalle 18:00 alle 21:00, presso il cortile e nelle sale interne della Giudea, completamente rimessa a nuovo al termine di un intervento di recupero conservativo effettuato con i fondi del PNRR. Il 15 settembre alle 19:00 si terrà la premiazione dei vincitori. L’iscrizione è gratuita. Per info 328-0423636.

«Ogni edizione, da 38 anni ormai, è un affascinante giro del mondo – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Carnevale – quest’anno voleremo in Serbia, in Spagna, in Perù, in Martinica e in Kenya. Riscopriremo, inoltre, le nostre origini, le nostre tradizioni, le ricette e i prodotti di una volta e, soprattutto, daremo modo a questi danzatori provenienti da tutto il mondo di conoscerle, degustarle e amarle tanto quanto le amiamo noi in uno scambio che vuol dire amicizia, scoperta ma anche crescita culturale. Un ringraziamento va al presidente dell’Associazione organizzatrice Aldo Accappaticcio e all’infaticabile direttore artistico Luigi Di Vito». L’evento, che rientra nel cartellone estivo “Un mare di eventi… a Fondi”, gode del patrocinio del Comune di Fondi.