Che cos’è l’ICT e quali vantaggi offre alle aziende

L’acronimo ICT sta per “Information and Communication Technologies” e viene utilizzato per indicare tutte quelle tecnologie – hardware e software – che consentono di scambiare informazioni in modo efficace.

Sebbene il termine includa tanto gli strumenti analogici quanto quelli digitali, ad oggi le aziende che forniscono servizi ICT mirati per le aziende svolgono un ruolo di primo piano nella trasformazione digitale e possono aiutare a rendere le imprese sempre più innovative e al passo con i tempi.





In questo articolo andremo a scoprire qual è la differenza tra IT e ICT, quali sono i servizi che rientrano effettivamente sotto questa dicitura e quali vantaggi offrono alle imprese.

IT e ICT sono la stessa cosa?

I non addetti ai lavori potrebbero pensare che IT e ICT siano la stessa cosa e facciano riferimento alle medesime tecnologie. Sebbene facciano riferimento a due ambiti molto affini, le due sigle identificano tecnologie diverse.

In particolare:

l’IT, abbreviazione di Information Technology , include principalmente strumenti, periferiche e apparecchiature per la g estione, l’archiviazione, l’elaborazione, l’automazione e lo scambio dei dati . In particolare, possono essere inclusi sotto questo dicitura computer, periferiche di vario genere, software gestionali e di archiviazione;

, include principalmente strumenti, periferiche e apparecchiature per la . In particolare, possono essere inclusi sotto questo dicitura computer, periferiche di vario genere, software gestionali e di archiviazione; l’ICT è invece incentrato in modo specifico sui sistemi che consentono di comunicare, ma anche di immagazzinare informazioni, e include diverse categorie di strumenti, le periferiche, i software, ma anche le infrastrutture della comunicazione. È possibile includere in questo ambito telefonia, smartphone, reti wireless, e-mail, app e altro ancora.

ICT: quali sono i servizi offerti

Il settore ICT è dunque molto ampio e i servizi erogati dalle aziende specializzate nel settore sono estremamente variegati e differiscono in base al target di destinazione e alle finalità.

Andando a dare un’occhiata, in modo specifico, ai servizi destinati alle aziende ed erogati da Software House e Web Agency troviamo lo sviluppo di app e software destinati al miglioramento della comunicazione e della gestione delle informazioni:

sia all’interno dell’azienda, tra i componenti dei team di lavoro;

sia all’esterno, nei confronti dei clienti e dei fornitori.

Quali vantaggi offrono

Passiamo ora all’analisi dei vantaggi offerti dai servizi ICT erogati da aziende del settore. Tanto per cominciare, com’è facile intuire, migliorano la comunicazione interna ed esterna, favorendo il dialogo e lo scambio di informazioni.

Questo porta, da un lato, alla possibilità di aumentare la soddisfazione dei clienti, offrendo loro esperienze personalizzate, un’assistenza più attiva e sempre disponibile, risposte rapide e mirate; dall’altro, favorisce il lavoro del team, rendendo lo scambio di informazioni più fluido e aumentando la produttività.

Tra gli altri vantaggi rientrano:

la possibilità di migliorare le strategie di marketing;

l’individuazione di nuovi canali per l conversione e la vendita;

l’automatizzazione di alcune attività, in particolare di quelle più ripetitive;

un abbattimento dei costi;

un risparmio di tempo.

Insomma, sfruttando i servizi relativi all’ambito ICT, magari integrandoli con quelli dell’IT, le aziende hanno l’opportunità di diventare più competitive e performanti, migliorando la propria immagine, offrendo servizi più mirati e aumentando la soddisfazione dei clienti.