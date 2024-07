Camilla Pandozzi sui palcoscenici del Radio Stop Festival

E’ un’estate di successi, quella della giovane cantautrice formiana Camilla Pandozzi, che sta girando in lungo e in largo l’Italia in tournée insieme ad altri numerosi e celebri artisti con il “Radio Stop Festival”.

Condotto da Roberto Giannoni con Antonella Fiordelisi e la direzione artistica di Manuel Magni, il festival sta portando Camilla e tanti altri cantanti – tra cui Malika Ayane, Michele Bravi, Aiello, Sarah, Santi Francesi, Enrico Nigiotti, Holden, Ditonellapiaga, Silvia Salemi, Lda, Aka 7even, Alex Wyse, Maninni, Virginio, Settembre, Moreno, Enula, Cioffi, Ayle, Niveo, Ascanio e Luk 3, Le Deva, Kimono, Edoardo Brogi – in concerto nelle piazze italiane.





Ad accoglierla in particolare il pubblico di piazza Europa a La Spezia e di largo Cairoli a Marina di Cecina, in provincia di Livorno. Con il suo entusiasmo e con la sua profonda energia Camilla ha portato in giro il suo ultimo successo “Fumo” facendo ballare le piazze, riportando il ritmo della cassa a quarti.

Altro grande momento artistico di questa estate da incorniciare per la 16enne cantautrice formiana sono state le aperture dei concerti di Serena Brancale a Canosa di Puglia e Angelo Famao a Cassino.